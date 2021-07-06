Большинство российских туристов на Кубе выпустили из изоляции

Изоляцию отменили для большинства российских туристов, находящихся на Кубе, после отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщила генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.

«Вчера было сделано 230 экспресс-тестов всем туристам, которые прилетели в период с 30 июня по 4 июля и результаты первых тестов которых по приезде оказались положительными. У всех, кроме двух туристок, отрицательный результат», — сообщила Мгеладзе в беседе с ТАСС.

Как отметила генконсул, двое россиян остаются изолированными в отелях, 16 находятся в обсерваторе.

Ранее стало известно, что прилетевших на Кубу в период с 30 июня по 2 июля россиян массово изолировали из-за положительных тестов на COVID-19. Более сотни туристов заперли в номерах отелей, сообщает телеканал «360». При этом у большинства из них нет симптомов заболевания, имеются прививки и отрицательные результаты сделанных в РФ тестов на инфекцию, отмечает «Свободная пресса». По словам генерального консула, при проведении ПЦР-тестирования на Кубе имели место технические проблемы.

Позже коронавирус подтвердили у 52 россиян, отмечает Ura.ru.

