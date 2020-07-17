В Нью-Йорке заявили об иммунитете к коронавирусу у 20% жителей

Около 20% жителей Нью-Йорка имеют иммунитет к коронавирусу нового типа. Такое заявление сделал директор по вопросам общественной информации департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Джона Бруно, сообщает РИА Новости.

Бруно отметил, что такие результаты были получены по результатам исследования. По его словам, показатели разнятся в зависимости от места жительства.



Представитель ведомства здравоохранения также заявил, что говорить о коллективном иммунитете преждевременно. Он пояснил, что вопрос о том, что дает наличие антител еще изучается, также неизвестно, как долго антитела присутствуют в организме.



