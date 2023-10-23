В США машина въехала в толпу людей на пропалестинской акции

По данным издания, акция прошла в воскресенье. В память о погибших мирных палестинцах около пяти тысяч человек легли на дорогу, изображая мертвых.

«Свидетели сообщали о транспортном средстве, которое въехало в толпу, один звонивший сообщил о звуке выстрела», — указали в полиции.

Данных о пострадавших не поступало, водителя автомобиля не арестовали.

В США активно проходят пропалестинские акции, в ходе которых демонстранты призывают прекратить огонь в секторе Газа, отмечает РЕН ТВ.

Между тем митинг в поддержку Палестины прошел в Париже, в нем приняли участие 15 тысяч человек, напоминает RT.

