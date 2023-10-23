В США машина въехала в толпу людей на пропалестинской акции
Автомобиль протаранил забастовку в поддержку Палестины в городе Миннеаполис в американском штате Миннесота. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на местную полицию.
По данным издания, акция прошла в воскресенье. В память о погибших мирных палестинцах около пяти тысяч человек легли на дорогу, изображая мертвых.
«Свидетели сообщали о транспортном средстве, которое въехало в толпу, один звонивший сообщил о звуке выстрела», — указали в полиции.
Данных о пострадавших не поступало, водителя автомобиля не арестовали.
В США активно проходят пропалестинские акции, в ходе которых демонстранты призывают прекратить огонь в секторе Газа, отмечает РЕН ТВ.
Между тем митинг в поддержку Палестины прошел в Париже, в нем приняли участие 15 тысяч человек, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США машина въехала в толпу людей на пропалестинской акции
- «Известия»: В России установят единое время запрета на шум в домах
- Владимиру Соловьеву присвоили звание Героя ДНР
- Китай проведет военные учения в Бохайском заливе
- Гонщики Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при США «Формулы-1»
- В ЦАХАЛ заявили, что наземной операции не будет в случае освобождения пленных
- Роскачество предупредило о рисках использования купленных в Сети промокодов
- ВОЗ: В Египет прибыли дополнительные медикаменты для Газы
- ВСУ потеряли более 200 солдат и танк на Южно-Донецком направлении
- СМИ: В Армавире летчиков-выпускников попытались отравить тортом и спиртным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru