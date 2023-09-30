В Нью-Йорке выпало рекордное количество осадков
Рекордное количество осадков выпало в Нью-Йорке, как отметила губернатор одноименного штата Кэти Хокул, уровень воды может превысить 25 см. Об этом сообщает телеканал NBC.
По словам Хокул, количество осадков сопоставимо с показателями урагана «Ида», который обрушился на город в 2021 году. Власти объявили чрезвычайную ситуацию в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона. Как отметила губернатор, рекордные осадки — «историческое» и опасное для жизни явление. Хокул призвала население серьезно отнестись к риску подтоплений.
По данным телеканала CNN, на территории аэропорта имени Джона Кеннеди выпало более 20 см осадков, это максимум с 1948 года. Кроме того, в районе Бруклин выпала месячная норма осадков за три часа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru