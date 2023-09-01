В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за осадков

В городе работает оперативный штаб. По данным регионального МЧС, на территории Долинского, Анивского, Корсаковского, Холмского, а также в Южно-Сахалинске ожидается сильный, местами очень сильный дождь и резкий уровень подъема воды, а также затопление краевого центра.

В зону подтопления попало 62 частных дома в которых проживает 217 человек из них 43 ребенка. Спасатели эвакуировали 25 человек. Работают два пункта временного размещения.

Тем временем, в Приморском крае 1074 человека и 34 машины эвакуировали кораблями Тихоокеанского флота из затопленного Хасанского района во Владивосток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

