В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за осадков
В Южно-Сахалинске введен режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков, сообщает в Telegram мэрия.
В городе работает оперативный штаб. По данным регионального МЧС, на территории Долинского, Анивского, Корсаковского, Холмского, а также в Южно-Сахалинске ожидается сильный, местами очень сильный дождь и резкий уровень подъема воды, а также затопление краевого центра.
В зону подтопления попало 62 частных дома в которых проживает 217 человек из них 43 ребенка. Спасатели эвакуировали 25 человек. Работают два пункта временного размещения.
Тем временем, в Приморском крае 1074 человека и 34 машины эвакуировали кораблями Тихоокеанского флота из затопленного Хасанского района во Владивосток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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