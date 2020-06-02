В Нью-Йорке ввели комендантский час из-за протестов
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о введении в мегаполисе комендантского часа в целях безопасности из-за массовых протестов. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что он вступит в силу в понедельник в 23.00 и продлится до утра вторника. Таким образом, после 23 вечера нью-йоркцам будет запрещено покидать свои дома.
Ранее уже десятки городов по всей стране ввели комендантские часы из-за протестов, в том числе столица США Вашингтон.
Массовые беспорядки начались в американских городах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Выступления против полицейского произвола проходят в нескольких городах Соединенных Штатов.
Флойд умер в реанимации после того, как задержавший его полицейский несколько минут стоял коленом на его шее. На видео очевидцев, которое мгновенно стало вирусным в сети, видно, как Флойд повторяет, что не может дышать.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
415 тыс.+9 035 / сут.
Умерли
4 855+162 / сут.
Выздоровели
176 тыс.+3 994 / сут.
- Тунис откроет границы с 27 июня
- Оперштаб: В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом
- Черногория открыла границы для 130 стран, России в списке нет
- Москвичам стала доступна интерактивная карта загруженности парков
- Польская компания опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru