В Нью-Йорке ввели комендантский час из-за протестов

Уточняется, что он вступит в силу в понедельник в 23.00 и продлится до утра вторника. Таким образом, после 23 вечера нью-йоркцам будет запрещено покидать свои дома.

Ранее уже десятки городов по всей стране ввели комендантские часы из-за протестов, в том числе столица США Вашингтон.

Массовые беспорядки начались в американских городах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Выступления против полицейского произвола проходят в нескольких городах Соединенных Штатов.

Флойд умер в реанимации после того, как задержавший его полицейский несколько минут стоял коленом на его шее. На видео очевидцев, которое мгновенно стало вирусным в сети, видно, как Флойд повторяет, что не может дышать.

