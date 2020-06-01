Захарова назвала протесты в США «американской трагедией сегодняшнего дня»

Захарова назвала американские события «американской трагедией сегодняшнего дня», отметив, что по этому поводу нет никакого злорадства.

Массовые беспорядки начались в американских городах на следующий день после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Выступления против полицейского произвола сегодня проходят в нескольких городах Соединенных Штатов. Справиться с беспорядками не может ни местная полиция, ни бойцы Национальной гвардии, отправленные ей на помощь.

Афроамериканец Джордж Флойд умер в реанимации после того как задержавший его полицейский несколько минут стоял коленом на его шее. На видео очевидцев, которое мгновенно стало вирусным в сети, видно, как Флойд повторяет, что не может дышать.

