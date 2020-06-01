Захарова назвала протесты в США «американской трагедией сегодняшнего дня»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала массовые протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова назвала американские события «американской трагедией сегодняшнего дня», отметив, что по этому поводу нет никакого злорадства.
Массовые беспорядки начались в американских городах на следующий день после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Выступления против полицейского произвола сегодня проходят в нескольких городах Соединенных Штатов. Справиться с беспорядками не может ни местная полиция, ни бойцы Национальной гвардии, отправленные ей на помощь.
Афроамериканец Джордж Флойд умер в реанимации после того как задержавший его полицейский несколько минут стоял коленом на его шее. На видео очевидцев, которое мгновенно стало вирусным в сети, видно, как Флойд повторяет, что не может дышать.
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