Вашингтон из-за протестов ввел комендантский час
В столице США объявили о введении комендантского часа в связи с массовыми протестами в городе, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. Об этом сообщает РИА Новости.
Комендантский час продлится два дня, начиная с вечера 1 июня. Ранее уже 40 городов по всей стране ввели комендантские часы из-за протестов.
Массовые беспорядки начались в американских городах после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Выступления против полицейского произвола проходят в нескольких городах Соединенных Штатов. Справиться с беспорядками не может ни местная полиция, ни бойцы Национальной гвардии, отправленные ей на помощь.
Американист, вице-президент Российской ближневосточной ассоциации (РБА) Алан Лолаев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что конфликт полиции и афроамериканцев будет существовать в США и после президента Дональда Трампа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
415 тыс.+9 035 / сут.
Умерли
4 855+162 / сут.
Выздоровели
176 тыс.+3 994 / сут.
- Оперштаб: В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом
- Черногория открыла границы для 130 стран, России в списке нет
- Москвичам стала доступна интерактивная карта загруженности парков
- Польская компания опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
- Трамп поделился с Путиным идеей проведения саммита G7 с участием России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru