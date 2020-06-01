Вашингтон из-за протестов ввел комендантский час

Комендантский час продлится два дня, начиная с вечера 1 июня. Ранее уже 40 городов по всей стране ввели комендантские часы из-за протестов.

Массовые беспорядки начались в американских городах после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Выступления против полицейского произвола проходят в нескольких городах Соединенных Штатов. Справиться с беспорядками не может ни местная полиция, ни бойцы Национальной гвардии, отправленные ей на помощь.

Американист, вице-президент Российской ближневосточной ассоциации (РБА) Алан Лолаев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что конфликт полиции и афроамериканцев будет существовать в США и после президента Дональда Трампа.



