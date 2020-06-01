Вашингтон из-за протестов ввел комендантский час

В столице США объявили о введении комендантского часа в связи с массовыми протестами в городе, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. Об этом сообщает РИА Новости.

В США полиция застрелила одного из участников беспорядков

Комендантский час продлится два дня, начиная с вечера 1 июня. Ранее уже 40 городов по всей стране ввели комендантские часы из-за протестов.

Массовые беспорядки начались в американских городах после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Выступления против полицейского произвола проходят в нескольких городах Соединенных Штатов. Справиться с беспорядками не может ни местная полиция, ни бойцы Национальной гвардии, отправленные ей на помощь.

Американист, вице-президент Российской ближневосточной ассоциации (РБА) Алан Лолаев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что конфликт полиции и афроамериканцев будет существовать в США и после президента Дональда Трампа.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СШАВашингтон
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