В Нью-Йорке прилетевших из Британии будут штрафовать на тысячу долларов за нарушение карантина
Мэр Нью-Йорка Билл де Блази объявил о введении штрафа размером в тысячу долларов для прилетающих из Великобритании в случае нарушения карантина. Об этом сообщает ТАСС.
Де Блазио отметил, что ужесточение условий связано с распространением нового штамма коронавируса в королевстве. Глава мегаполиса подчеркнул, что каждый новый день срыва карантина повлечет штраф в том же размере.
Отмечается, что соблюдение карантина будет контролироваться полицией.
На прошлой неделе глава Минзрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что учёные обнаружили новый тип коронавируса, который на 70% заразнее уже известных вариантов. Мутация получила название VUI-202012/01.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+27 250 / сут.
Умерли
52 461+549 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 447 / сут.
- СМИ сообщили о подготовке новых санкций США против «Северного потока-2»
- Великобритания зарегистрировала рекордное число заражений COVID за сутки
- Минздрав Канады разрешил применение вакцины Moderna
- ВВС США отработали «слоновью прогулку» у российских границ на Аляске
- ВОЗ заявила об эффективности тестов при выявлении новых штаммов COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru