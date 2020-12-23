В Нью-Йорке прилетевших из Британии будут штрафовать на тысячу долларов за нарушение карантина

Мэр Нью-Йорка Билл де Блази объявил о введении штрафа размером в тысячу долларов для прилетающих из Великобритании в случае нарушения карантина. Об этом сообщает ТАСС.

Де Блазио отметил, что ужесточение условий связано с распространением нового штамма коронавируса в королевстве. Глава мегаполиса подчеркнул, что каждый новый день срыва карантина повлечет штраф в том же размере.

Отмечается, что соблюдение карантина будет контролироваться полицией.

На прошлой неделе глава Минзрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что учёные обнаружили новый тип коронавируса, который на 70% заразнее уже известных вариантов. Мутация получила название VUI-202012/01.





