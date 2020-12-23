Ещё один новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании
Ещё одну мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании. Об этом заявил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок в ходе пресс-конференции.
Министр здравоохранения сообщил, что новый вариант вируса выявлен у двоих граждан, прибывших из ЮАР. По словам Хэнкока, этот вид инфекции мутировал дальше, чем обнаруженный ранее, и отличается ещё большей заразностью.
Из-за новой мутации COVID-19 британские власти введут ограничения на поездки в Южную Африку и обязательный карантин для прибывших из страны и находившихся с ними в контакте.
На прошлой неделе глава Минздрава Великобритании заявил об обнаружении нового типа коронавируса, который на 70% заразнее и распространяется быстрее уже известных вариантов. Министр отметил, что новая разновидность инфекции также выявлена в Дании и Нидерландах. Мутация получила название VUI-202012/01.
Позже во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пока нет данных по ухудшению течения коронавируса из-за нового штамма.
По данным Роспотребнадзора, в России не обнаружена британская мутация коронавируса, отмечает Ura.ru.
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