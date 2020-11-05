В Нью-Йорке полиция задержала протестующих активистов

Сотрудники полицейского департамента Нью-Йорка задержали демонстрантов на акции протеста после выборов президента США, пишет издание New York Post.

Издание сообщает, что протестующие устроили пожар на улице, двое активистов сожгли плакат с изображением Джо Байдена. Полицейские задержали по меньшей мере 20 человек.

Ранее начальник департамента полиции Нью-Йорка предупредил, что его отделение будет следить за провокациями, которые могут произойти на мирных акциях протеста. Он пообещал, что будет просить демонстрантов идентифицировать тех, кто нарушает правила мирных акций.

Представители департамента прокоментировали задержания, сказав, что ценят свободу слова. Они назвали своим главным приоритетом безопасность и призвали соблюдать закон при участии в акциях.

Ранее полиция Лос-Анджелеса задержала 40 человек на акции протеста в ночь выборов.

