Полиция Лос-Анджелеса задержала около 40 участников акции протеста

Американская полиция задержала в Лос-Анджелесе около 40 человек, устроивших несанкционированную акцию протеста в ночь выборов.

Как сообщается в аккаунте полицейского департамента Лос-Анджелеса, по предварительной информации примерно 40 демонстрантов были арестованы за блокирование железнодорожных путей и отказ прекратить незаконное собрание.

Кроме того, около 30 человек оштрафовали за нахождение на перекрёстке.

Ранее издание Los Angeles Times сообщало, что в центре города собрался несанкционированный митинг, протестующие отказывались покинуть место собрания, а несколько демонстрантов бросали бутылки с водой в полицейских.

В США завершились всеобщие выборы, в ходе которых американцы избирали нового президента страны. На пост главы государства претендуют действующий президент, представитель республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. По данным Associated Press, на выборах пока лидирует Байден, набравший 238 голосов выборщиков. При этом оба кандидата в президенты объявили о своей победе.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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