Полиция Лос-Анджелеса задержала около 40 участников акции протеста
Американская полиция задержала в Лос-Анджелесе около 40 человек, устроивших несанкционированную акцию протеста в ночь выборов.
Как сообщается в аккаунте полицейского департамента Лос-Анджелеса, по предварительной информации примерно 40 демонстрантов были арестованы за блокирование железнодорожных путей и отказ прекратить незаконное собрание.
UPDATE: Approximately 30 individuals were cited for being in the intersection. Approximately 40 individuals were arrested for blocking the train tracks and failing to disperse after an unlawful assembly was declared. This is preliminary information and subject to change. pic.twitter.com/io1hbsyNd1— LAPD HQ (@LAPDHQ) November 4, 2020
Кроме того, около 30 человек оштрафовали за нахождение на перекрёстке.
Ранее издание Los Angeles Times сообщало, что в центре города собрался несанкционированный митинг, протестующие отказывались покинуть место собрания, а несколько демонстрантов бросали бутылки с водой в полицейских.
В США завершились всеобщие выборы, в ходе которых американцы избирали нового президента страны. На пост главы государства претендуют действующий президент, представитель республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. По данным Associated Press, на выборах пока лидирует Байден, набравший 238 голосов выборщиков. При этом оба кандидата в президенты объявили о своей победе.
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