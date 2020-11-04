Полиция Лос-Анджелеса задержала около 40 участников акции протеста

Кроме того, около 30 человек оштрафовали за нахождение на перекрёстке.

Ранее издание Los Angeles Times сообщало, что в центре города собрался несанкционированный митинг, протестующие отказывались покинуть место собрания, а несколько демонстрантов бросали бутылки с водой в полицейских.

В США завершились всеобщие выборы, в ходе которых американцы избирали нового президента страны. На пост главы государства претендуют действующий президент, представитель республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. По данным Associated Press, на выборах пока лидирует Байден, набравший 238 голосов выборщиков. При этом оба кандидата в президенты объявили о своей победе.

