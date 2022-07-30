«После анализа последних данных по вспышке оспы обезьян в штате Нью-Йорк, я объявляю о режиме ЧС для укрепления наших усилий по противостоянию этой вспышке», — цитирует заявление RT.

Хокул отметила, что каждый четвертый случай этого заболевания в США зафиксирован в штате Нью-Йорк. Власти работают над обеспечением населения вакцинами, расширением тестирования и распространением информации о мерах профилактики.

