В Нью-Йорке объявили режим ЧС из-за оспы обезьян

Режим чрезвычайной ситуации ввели в штате Нью-Йорк из-за вспышки оспы обезьян. Об этом сообщила губернатор Кэти Хокул.

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«После анализа последних данных по вспышке оспы обезьян в штате Нью-Йорк, я объявляю о режиме ЧС для укрепления наших усилий по противостоянию этой вспышке», — цитирует заявление RT.

Хокул отметила, что каждый четвертый случай этого заболевания в США зафиксирован в штате Нью-Йорк. Власти работают над обеспечением населения вакцинами, расширением тестирования и распространением информации о мерах профилактики.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Мокрушин
ТЕГИ:ЗаболеваниеНью-ЙоркСША
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