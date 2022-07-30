В Уругвае выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Уругвае. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны.

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«Минздрав сообщает об обнаружении первого завезенного случая оспы обезьян в Монтевидео», — отметили в ведомстве.

Минздрав подчеркнул, что это единственный случай заражения в республике.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заражений оспой обезьян в мире превысило 18 тысяч.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:БолезньУругвай
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