В Уругвае выявили первый случай заражения оспой обезьян
30 июля 202204:55
Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Уругвае. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны.
«Минздрав сообщает об обнаружении первого завезенного случая оспы обезьян в Монтевидео», — отметили в ведомстве.
Минздрав подчеркнул, что это единственный случай заражения в республике.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заражений оспой обезьян в мире превысило 18 тысяч.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru