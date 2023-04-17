В Нью-Йорке обнаружили секретное отделение полиции Китая

Полиция Нью-Йорка арестовала двух сотрудников секретного участка. Их заподозрили в оформлении документов КНР, преследовании диссидентов и оказании неких «правительственных услуг».

В минюсте уточнили, что отделение функционировало с февраля 2022 года. Его сотрудники постоянно жили в Нью-Йорке.

«Нам не нужны секретные полицейские участки в нашем великом городе, мы не хотим их», - заявил представитель ведомства.

Лидер КНР Си Цзиньпин объявил подготовку страны к войне в сугубо оборонительных целях, рассказал «Радиоточке НСН» ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменнов.

