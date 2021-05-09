В Нью-Йорке неизвестный выстрелил в женщину и ребенка

В Нью-Йорке неизвестный злоумышленник ранил женщину и ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции.

Произошла стрельба в здании FedEx в Индианаполисе

Инцидент произошел в самом центре города, на площади Таймс-сквер. Раненых госпитализировали. По данному факту началось расследование.

Пока неизвестно, были ли у преступника сообщники, стрелял ли один человек и сколько выстрелов было сделано.

На днях шестиклассница, сумевшая пронести в здание оружие, открыла огонь в американской школе. Она извлекла пистолет из рюкзака и начала стрелять.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:СтрельбаНью-Йорк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры