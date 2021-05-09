В Нью-Йорке неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
В Нью-Йорке неизвестный злоумышленник ранил женщину и ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции.
Инцидент произошел в самом центре города, на площади Таймс-сквер. Раненых госпитализировали. По данному факту началось расследование.
Пока неизвестно, были ли у преступника сообщники, стрелял ли один человек и сколько выстрелов было сделано.
На днях шестиклассница, сумевшая пронести в здание оружие, открыла огонь в американской школе. Она извлекла пистолет из рюкзака и начала стрелять.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 329 / сут.
Умерли
113 тыс.+370 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 255 / сут.
- В Нью-Йорке неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
- Российские ученые обнаружили в инжире аналог антибиотиков
- Бузова выписалась из больницы и позвала покупать билеты на концерт
- Работу московского метро ограничат из-за парада Победы
- Ученые вязали продолжительность зевка и размер мозга
- Рязанский допустил возможность сокращения рабочей недели для части россиян
- Зеленский 8 мая призвал не допустить новой мировой войны
- «Газпром» выразил готовность бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня
- Кравчук обозначил «условие» для восстановления отношений России и Украины
- Роспотребнадзор проверит пищевой краситель, признанный в Европе опасным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru