Произошла стрельба в здании FedEx в Индианаполисе
16 апреля 202109:57
На одном из объектов логистической компании FedEx в Индианаполисе произошла стрельба, сообщает NBC News.
Мужчина открыл огонь из автомата, ранив нескольких человек. По имеющимся данным, погибли восемь человек. Стрелявший покончил с собой, сообщает представитель местной полиции Джини Кук в эфире телеканала WRTV.
Информация о выстрелах появилась поздно вечером в четверг, 15 апреля. В тот же день произошла стрельба в аэропорту Сан-Антонио штата Техас.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru