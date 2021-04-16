Произошла стрельба в здании FedEx в Индианаполисе

На одном из объектов логистической компании FedEx в Индианаполисе произошла стрельба, сообщает NBC News.

Мужчина открыл огонь из автомата, ранив нескольких человек. По имеющимся данным, погибли восемь человек. Стрелявший покончил с собой, сообщает представитель местной полиции Джини Кук в эфире телеканала WRTV.

Стрельба произошла в школе штата Теннесси

Информация о выстрелах появилась поздно вечером в четверг, 15 апреля. В тот же день произошла стрельба в аэропорту Сан-Антонио штата Техас.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ПолицияСШАСтрельба
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры