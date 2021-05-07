Шестиклассница с пистолетом устроила стрельбу в американской школе

Уже известно, что огонь открыла шестиклассница, сумевшая пронести в здание оружие. Она извлекла пистолет из рюкзака и начала стрелять в школе, а также за ее пределами.

Девочку задержала учительница, которая выхватила оружие из ее рук. В результате происшествия пострадали три человека.

Отмечается, что пострадали два школьника и один взрослый. Их жизнь вне опасности.

