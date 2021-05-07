Шестиклассница с пистолетом устроила стрельбу в американской школе
7 мая 202105:30
Полицейские продолжают работать на месте стрельбы в американской школе в городе Ригби, сообщает «РЕН ТВ».
Уже известно, что огонь открыла шестиклассница, сумевшая пронести в здание оружие. Она извлекла пистолет из рюкзака и начала стрелять в школе, а также за ее пределами.
Девочку задержала учительница, которая выхватила оружие из ее рук. В результате происшествия пострадали три человека.
Отмечается, что пострадали два школьника и один взрослый. Их жизнь вне опасности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+7 639 / сут.
Умерли
112 тыс.+351 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 788 / сут.
- Глава ЛНР: Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс
- Рогозин сообщил, упадет ли на территорию России китайская ракета
- Шестиклассница с пистолетом устроила стрельбу в американской школе
- Стало известно, как уберечься от слежки в WhatsApp
- Бузова рассказала о своем состоянии в больнице
- В МИД Румынии заявили, что Черное море отчасти является озером НАТО
- Профессор сравнил препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт»
- В Минприроды прокомментировали гибель тюленей в Каспийском море
- Блинкен не ответил на вопрос о возможности отключения РФ от SWIFT
- Астронавт Шэннон Уолкер сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon
6 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru