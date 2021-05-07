Шестиклассница с пистолетом устроила стрельбу в американской школе

Полицейские продолжают работать на месте стрельбы в американской школе в городе Ригби, сообщает «РЕН ТВ».

При стрельбе в школе в Айдахо пострадали три человека

Уже известно, что огонь открыла шестиклассница, сумевшая пронести в здание оружие. Она извлекла пистолет из рюкзака и начала стрелять в школе, а также за ее пределами.

Девочку задержала учительница, которая выхватила оружие из ее рук. В результате происшествия пострадали три человека.

Отмечается, что пострадали два школьника и один взрослый. Их жизнь вне опасности.

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Фото: Кадр из видеопрезентации с сайта rostec.ru
ТЕГИ:СтрельбаОружиеШкола
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