Умер «гроза шпионов» полковник КГБ Владимир Зайцев
Полковник КГБ СССР Владимир Зайцев, который руководил задержаниями крупных агентов США, умер в возрасте 77 лет. Об этом говорится в сообщении Совета Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
«Совет... с глубоким прискорбием сообщает, что на 78-м году жизни скончался полковник Зайцев Владимир Николаевич», - говорится в сообщении.
Как отметили в ассоциации, полковник служил в системе госбезопасности с 1972 года и проработал более 20 лет. Пресса называла Зайцева «грозой шпионов». В совете напомнили, что прославленный сотрудник органов госбезопасности и «ас оперативной работы» был старшим группы, в 1980-х годах осуществившей захват целого ряда предателей и шпионов.
Ранее в США в возрасте 101 года умер бывший директор ФБР и ЦРУ Уильям Уэбстер, пишет 360.ru.
