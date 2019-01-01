В Норвегии выявили мощную радиацию в месте затопления «Комсомольца»

В Норвегии выявили источник мощного радиационного загрязнения в районе затопления советской атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец». Соответствующую информацию обнародовало Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности. В своем Twitter-аккаунте оно разместило фотографию затонувшей 30 лет назад субмарины.

Как уточняет издание The Barents Observer, снимок сумел сделать глубоководный беспилотный аппарат, который базируется на научно-исследовательском судне. Эта экспедиция должна выяснить радиационную обстановку возле АПЛ.

Сообщается, что уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека подлодки в сто тысяч раз превышает допустимую норму, однако, в то же время, но не представляет опасности для рыболовства в Норвежском море.

Подводная лодка «Комсомолец» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в Норвежском море. Из 69 моряков, которые находились на борту, 42 погибли. Катастрофа произошла из-за возгорания в седьмом отсеке.

