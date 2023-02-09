В МИД Норвегии назвали чушью обвинения в подготовке диверсии на «Северных потоках»

Накануне американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США. При этом, по его словам, Норвегия предоставила США технические средства для маскировки зарядов взрывчатки и помогла решить, когда провести операцию.

Ранее, как сообщала НСН, Россия предупредила США о последствиях за диверсии на «Северных потоках».

