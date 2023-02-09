В МИД Норвегии назвали чушью обвинения в подготовке диверсии на «Северных потоках»

В МИД Норвегии назвали чушью утверждения о том, что королевство замешано в подрыве «Северных потоков» в сентябре 2022 года, сообщает RT.

«Эти обвинения — чушь», — заявили в МИД.

Песков: США не обращались к России после публикации Херша

Накануне американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США. При этом, по его словам, Норвегия предоставила США технические средства для маскировки зарядов взрывчатки и помогла решить, когда провести операцию.

Ранее, как сообщала НСН, Россия предупредила США о последствиях за диверсии на «Северных потоках».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Северный Поток-2Северный ПотокВзрывыНорвегия
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