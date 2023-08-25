В Норвегии начали убивать возвращающихся из России оленей
25 августа 202322:59
В Норвегии забили 40 оленей, которые паслись на российской территории, сообщает Associated Press.
Животных убили из-за опасений, что они вернутся в Россию. По данным агентства, власти приграничных территорий Норвегии не хотят выплачивать компенсации за то, что олени пасутся в заповедниках РФ.
Для остановки миграции животных Норвегия начала восстанавливать ограждение вдоль границы.
Правительство России 3 августа включило Норвегию в перечень недружественных стран, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru