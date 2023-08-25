В Норвегии начали убивать возвращающихся из России оленей

В Норвегии забили 40 оленей, которые паслись на российской территории, сообщает Associated Press.

Россия запретила ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран

Животных убили из-за опасений, что они вернутся в Россию. По данным агентства, власти приграничных территорий Норвегии не хотят выплачивать компенсации за то, что олени пасутся в заповедниках РФ.

Для остановки миграции животных Норвегия начала восстанавливать ограждение вдоль границы.

Правительство России 3 августа включило Норвегию в перечень недружественных стран, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЖивотныеРоссияНорвегия

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