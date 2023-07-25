Россия запретила ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран

В сообщении говорится, что решение принято в качестве ответа на действия со стороны Евросоюза, США и Норвегии.

Отмечается, что запрет, который будет действовать до конца 2023 года, позволит освободить для отечественных производителей отдельные ниши рынка.

«Российские компании получат возможность для увеличения объёмов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест», - заключили в Минэкономразвития.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий действие ограничительных мер во внешней торговле, до 31 декабря 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

