Россия запретила ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран

Правительство РФ запретило ввоз в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

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В сообщении говорится, что решение принято в качестве ответа на действия со стороны Евросоюза, США и Норвегии.

Отмечается, что запрет, который будет действовать до конца 2023 года, позволит освободить для отечественных производителей отдельные ниши рынка.

«Российские компании получат возможность для увеличения объёмов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест», - заключили в Минэкономразвития.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий действие ограничительных мер во внешней торговле, до 31 декабря 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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