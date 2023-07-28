В Нигере приостановили действие конституции страны

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр телетрансляции
ТЕГИ:ГоспереворотКонституция

Горячие новости

Все новости

партнеры