Макрон поговорил со свергнутым президентом Нигера

Ранее военные Нигера заявили, что президент Нигера Мохамед Базум был смещен в результате военного переворота. Мятежники закрыли границы страны и объявили общенациональный комендантский час. По данным портала Jeune Afrique, причиной мятежа в Нигере могло стать намерение главы государства уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Министр иностранных дел страны, исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду сообщил, что «президент по-прежнему удерживается в своей резиденции», передает «Радиоточка НСН».

