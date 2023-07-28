Макрон поговорил со свергнутым президентом Нигера
Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с отстраненным от власти лидером Нигера Мохамедом Базумом, заявила глава французского МИД Катрин Колонна.
Отмечается, что Базум сообщил, что находится в добром здравии. Глава МИД также заявила, что Париж не считает попытку военного переворота в Нигере «окончательной», так как «выход еще есть».
Ранее военные Нигера заявили, что президент Нигера Мохамед Базум был смещен в результате военного переворота. Мятежники закрыли границы страны и объявили общенациональный комендантский час. По данным портала Jeune Afrique, причиной мятежа в Нигере могло стать намерение главы государства уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.
Министр иностранных дел страны, исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду сообщил, что «президент по-прежнему удерживается в своей резиденции», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru