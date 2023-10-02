В Нидерландах заявили о нехватке мест для приема украинских беженцев

По информации издания, центр рассчитан на 100 человек, однако в нем проживают более 200 беженцев.

Мэр Утрехта Шарон Дейксма призвала власти регионов выделить больше мест для приема беженцев. По ее словам, занято уже 99% приютов.

Правительство Нидерландов ранее сообщило о необходимости создать 97 тысяч мест для размещения украинских беженцев.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев. По его словам, в стране получили безопасность десятки тысяч беженцев, передает «Радиоточка НСН».

