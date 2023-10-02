В Нидерландах заявили о нехватке мест для приема украинских беженцев
Центр по приему беженцев с Украины в нидерландском Утрехте заявил, что достиг предела своей вместимости. Об этом пишет газета NRC.
По информации издания, центр рассчитан на 100 человек, однако в нем проживают более 200 беженцев.
Мэр Утрехта Шарон Дейксма призвала власти регионов выделить больше мест для приема беженцев. По ее словам, занято уже 99% приютов.
Правительство Нидерландов ранее сообщило о необходимости создать 97 тысяч мест для размещения украинских беженцев.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев. По его словам, в стране получили безопасность десятки тысяч беженцев, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru