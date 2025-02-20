В Нидерландах заявили, что помогли подготовить 20 тысяч солдат ВСУ

Нидерланды приняли участие в подготовке почти 20 тысяч украинских военных. Об этом заявил глава минобороны королевства Рубен Брекельманс.

«Уже около 20 тыс. солдат прошли подготовку в рамках учебной миссии ЕС в Германии», - написал он в соцсети X, подчеркнув, что обучение ВСУ «по-прежнему необходимо».

По словам Брекельманса, в подготовке участвуют в том числе нидерландские инструкторы с опытом управления танками Leopard.

Ранее СМИ сообщили, что проходящих обучение солдат ВСУ недостаточно для полноценного обеспечения подразделений, их хватает лишь на минимальное пополнение. По данным источников, около 50 тысяч военных всех видов войск планируют перевести в пехоту.

