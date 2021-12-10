В Нидерландах одобрили вакцинацию детей от 5 до 11 лет

В ведомстве заявили, что решение о вакцинации детей в этом возрасте принимают родители. Отмечается, что в Совете по здравоохранению считают важным вакцинацию детей.



Начать вакцинацию детей в стране планируется со второй половины января. В Нидерландах для детей одобрена только вакцина компании Pfizer.

