В Нидерландах одобрили вакцинацию детей от 5 до 11 лет
10 декабря 202123:15
Власти Нидерландов одобрили вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
В ведомстве заявили, что решение о вакцинации детей в этом возрасте принимают родители. Отмечается, что в Совете по здравоохранению считают важным вакцинацию детей.
Начать вакцинацию детей в стране планируется со второй половины января. В Нидерландах для детей одобрена только вакцина компании Pfizer.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru