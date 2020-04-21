В Нидерландах массовые мероприятия отменены до 1 сентября

Ранее запрет действовал в стране до 1 июня. Таким образом, будут отменены все музыкальные фестивали и спортивные события, в частности, чемпионат Нидерландов по футболу в текущем году останется не завершенным.

При этом в стране с 11 мая начнут работать начальные школы. Также детям и подросткам до 18 лет разрешаются групповые занятия спортом. Средние школы, как ожидается, откроются с 1 июня.

Между тем, остальные ограничения останутся в силе до 19 мая. Среди них запрет на работу культурно-развлекательных заведений, спортзалов, мест общественного питания, салонов красоты. Также в силе остается режим самоизоляции.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, в стране зафиксировано 34 тысячи заражений COVID-19, из которых 3,9 тыс. закончились летальным исходом.

