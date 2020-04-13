В Голландии из-за COVID-19 уничтожили 140 миллионов тюльпанов

Голландским цветочным компаниям пришлось уничтожить 400 миллионов цветов из-за падения на них спроса на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет New York Times. Источник подчёркивает, что в числе «списанных» цветов — 140 миллионов голландских тюльпанов.

В голландском конгломерате флористов Royal Flora Holland подчеркнули, что на протяжении четырех недель с начала продаж оборот составляет на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Там заявили, что коронавирус поразил индустрию в самый разгар продаж тюльпанов.

Кроме того, отмечается что из-за пандемии COVID-19 страна лишилась множества туристов, которые в это время года приезжают посмотреть на одну из главных достопримечательностей Голландии — поля тюльпанов, нарциссов и гиацинтов в Лиссе.