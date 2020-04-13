В Голландии из-за COVID-19 уничтожили 140 миллионов тюльпанов
Голландским цветочным компаниям пришлось уничтожить 400 миллионов цветов из-за падения на них спроса на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет New York Times. Источник подчёркивает, что в числе «списанных» цветов — 140 миллионов голландских тюльпанов.
В голландском конгломерате флористов Royal Flora Holland подчеркнули, что на протяжении четырех недель с начала продаж оборот составляет на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Там заявили, что коронавирус поразил индустрию в самый разгар продаж тюльпанов.
Кроме того, отмечается что из-за пандемии COVID-19 страна лишилась множества туристов, которые в это время года приезжают посмотреть на одну из главных достопримечательностей Голландии — поля тюльпанов, нарциссов и гиацинтов в Лиссе.
Между тем, ранее НСН писала, что в Нидерландах из музея Singer Laren, который находится на карантине из-за пандемии COVID-19, похищена картина Винсента Ван Гога «Весенний сад». Полотно, написанное 1884 году, злоумышленники вынесли из музея в ночь на 30 марта. Для того, чтобы совершить кражу, они разбили стеклянную дверь, сработала сигнализация. Несмотря на это, стражам порядка удалось задержать похитителей. В настоящий момент стражи порядка заняты активными поисками полотна Ван Гога.
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