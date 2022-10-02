В немецком бундестаге заявили о риске ядерной катастрофы из-за Украины
Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что правительство Германии своими действиями затягивает конфликт на Украине, исходом которого может стать ядерная катастрофа, отмечает Junge Welt.
По словам Вагенкнехт, Социал-демократическая партия втягивает страну в конфликт, который «может закончиться ядерной катастрофой». Депутат подчеркнула необходимость обратиться к инструментам дипломатии, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, пишет Газета.ru.
Вагенкнехт также отметила, что экономическая кампания против России «не приносит мира Украине», а «служит интересам США» и наносит вред Германии больше, чем Москве, принося «рекордную прибыль «Газпрому».
Депутат бундестага подчеркнула, что немцы из-за антироссийских санкций переживают энергетический кризису них выросли расходы на электричество и отопление. При этом, отметила Сара Вагенкнехт, добыча угля в качестве альтернативы газу может повлечь изменение климата.
Ранее, 27 сентября Дмитрий Медведев вновь назвал условия применения Россией ядерного оружия на фоне заявлений руководства ряда стран Запада. В своем Telegram-канале он отметил, что Россия вправе применить ядерное оружие, если «это будет необходимо», в том числе против Украины.
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