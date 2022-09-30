Путин заявил, что только США дважды применили ядерное оружие

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США являются единственной страной в мире, которая дважды применила ядерное оружие.

Выступая на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ он напомнил, что именно Соединённые Штаты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

«Кстати, создали прецедент», - отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что это было сделано «демонстративно, без всякой военной необходимости», с целью «запугать и нашу страну и весь мир».



Глава государства добавил, что США также оставили страшный след в памяти народов Кореи и Вьетнама.