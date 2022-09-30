Путин заявил, что только США дважды применили ядерное оружие
Президент РФ Владимир Путин заявил, что США являются единственной страной в мире, которая дважды применила ядерное оружие.
Выступая на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ он напомнил, что именно Соединённые Штаты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.
«Кстати, создали прецедент», - отметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что это было сделано «демонстративно, без всякой военной необходимости», с целью «запугать и нашу страну и весь мир».
Глава государства добавил, что США также оставили страшный след в памяти народов Кореи и Вьетнама.
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