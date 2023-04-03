В НАТО заявили о возможном повторении в Восточной Азии украинского сценария
3 апреля 202315:23
Североатлантический альянс полагает, что украинский сценарий может повториться в странах Восточной Азии. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщило агентство ТАСС.
Он добавил, что министры государств-членов НАТО обсудят проблему сближения Москвы и Пекина и отметят, что поставка китайского вооружения России будет серьезной ошибкой.
Ранее Столтенберг заявил, что государства Североатлантического альянса отправили Украине оружие на общую сумму 65 млрд евро.
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3 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru