В НАТО заявили о возможном повторении в Восточной Азии украинского сценария

Североатлантический альянс полагает, что украинский сценарий может повториться в странах Восточной Азии. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщило агентство ТАСС.

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Он добавил, что министры государств-членов НАТО обсудят проблему сближения Москвы и Пекина и отметят, что поставка китайского вооружения России будет серьезной ошибкой.

Ранее Столтенберг заявил, что государства Североатлантического альянса отправили Украине оружие на общую сумму 65 млрд евро.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:НАТОЙенс Столтенберг

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