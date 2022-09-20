В НАТО заявили, что не воюют с Россией
НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявил председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр. По его словам, несмотря на оказание Украине финансовой помощи и поставки ей вооружений, блок не воюет с Россией. В интервью телерадиовещанию Эстонии ERR Бауэр также пояснил в каком случае можно будет говорить о прямом конфликте между НАТО и Россией.
«Если бы Россия напала на одно из наших государств-членов, было бы совершенно ясно, и мы стараемся дать понять это России с максимальной ясностью, что мы будем защищать каждую пядь территории нашего союзника. Тогда будет конфликт России и НАТО», - заявил председатель военного комитета альянса. При этом, как пишет «Интерфакс» он добавил, что власти Украины должны сами решать, чем закончится конфликт.
Бауэр также обрисовал перспективы отношений с Россией после вступления в блок Финляндии и Швеции. По мнению адмирала, после принятия Стокгольма и Хельсинки в НАТО упростится вопрос защиты стран Балтии.
«Поскольку Балтийское море скоро станет частью НАТО, его, наверное, можно назвать территориальными водами или морем, которое нужно защищать», - сказал Бауэр отметив, что у Финляндии и Швеции есть боеспособные воинские части, которые помогут альянсу защищать более длинную границу с Россией.
Ранее военный историк и аналитик Евгений Норин заявил, что кадровые офицеры НАТО уже давно находятся в Харьковской области.
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