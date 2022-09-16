Историк объяснил, зачем офицеры НАТО приехали под Харьков

По его словам, это связано с организацией военных операций, которыми, вместе с логистикой и связью, руководят специалисты Североатлантического альянса. Также они консультируют командование ВСУ.

«Я очень удивлюсь, если окажется, что они только сейчас прибыли... более чем уверен, что они там далеко не первый день... Если не с самого первого дня, то, мягко говоря, не первую неделю», — отметил эксперт.

Норин также добавил, что руководство НАТО не могло упустить возможность использовать «ситуацию реального противостояния нашей армии, всей её силе и славе».

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко заявил, что разведка ЛНР выявила прибытие кадровых офицеров НАТО в Харьковскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

