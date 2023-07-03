В НАТО сравнили контрнаступление ВСУ с высадкой союзнических войск в Нормандии
Осторожность украинской армии при контрнаступлении объясняется сложностью операции. Ее можно сравнить с высадкой союзнических войск в Нормандии в ходе Второй мировой войны. Об этом заявил председатель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр, сообщило агентство Reuters.
По его словам, медленным темпам продвижения ВСУ удивляться не приходится, поскольку операция такого уровня — отнюдь не легкая прогулка.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «бесят» слова о медленных темпах контрнаступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Латвия возобновит выдачу виз россиянам, приостановленную из-за мятежа Пригожина
- На Украине обозначили условие появления Зеленского на саммите НАТО
- Исполнение песни на рок-фестивале в РФ прервали из-за возможной дискредитации армии
- Зеленский еще не принял решение о визите на саммит НАТО в Вильнюсе
- «ВКонтакте» покинули гендиректор и вице-президент по технологиям
- В НАТО сравнили контрнаступление ВСУ с высадкой союзнических войск в Нормандии
- Миронов призвал федеральные власти вмешаться в ситуацию на Крымском мосту
- Папа римский возмутился сожжением Корана в Швеции
- Украинский генерал Сырский заявил об угрозе наступления РФ на Часов Яр
- Матвиенко высказалась о планах Украины «наступать» на Крым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru