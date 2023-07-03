В НАТО сравнили контрнаступление ВСУ с высадкой союзнических войск в Нормандии

Осторожность украинской армии при контрнаступлении объясняется сложностью операции. Ее можно сравнить с высадкой союзнических войск в Нормандии в ходе Второй мировой войны. Об этом заявил председатель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр, сообщило агентство Reuters.

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По его словам, медленным темпам продвижения ВСУ удивляться не приходится, поскольку операция такого уровня — отнюдь не легкая прогулка.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «бесят» слова о медленных темпах контрнаступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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