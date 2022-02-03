Шойгу в преддверии совместных военных учений прибыл в Минск

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Минск, где совместно с белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует ход проверки сил реагирования РФ и Белоруссии, сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям «Союзная решимость
- 2022».

Российский дивизион «Панцирь-С» прибыл на учения в Белоруссию

Также глава Минобороны РФ в ходе визита в республику встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Шойгу побывает мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» и возложит венок к Вечному огню.

Военные учения «Союзная решимость - 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военные УченияБелоруссияСергей Шойгу
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