Президент Финляндии Стубб не верит в угрозу нападения России на страны НАТО
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в утверждения о намерениях России атаковать страны НАТО. Об этом он рассказал в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
По словам Стубба, Россия продолжит «испытывать» страны НАТО, но конфликта не будет.
Президент Финляндии также подчеркнул, что после завершения украинского конфликта отношения стран НАТО и России всё равно будут необходимыми, хотя и не будут такими, как раньше.
«Я говорю это как глава государства, которое граничит с Россией на протяжении более 1300 км. Эта граница останется. В какой-то момент нам придется поддерживать политические отношения», - сказал он.
Ранее член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что в случае явной угрозы со стороны НАТО российская армия в первую очередь нанесёт удары по носителям ядерного оружия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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