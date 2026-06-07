Президент Финляндии Стубб не верит в угрозу нападения России на страны НАТО

По словам Стубба, Россия продолжит «испытывать» страны НАТО, но конфликта не будет.

Президент Финляндии также подчеркнул, что после завершения украинского конфликта отношения стран НАТО и России всё равно будут необходимыми, хотя и не будут такими, как раньше.

«Я говорю это как глава государства, которое граничит с Россией на протяжении более 1300 км. Эта граница останется. В какой-то момент нам придется поддерживать политические отношения», - сказал он.

Ранее член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что в случае явной угрозы со стороны НАТО российская армия в первую очередь нанесёт удары по носителям ядерного оружия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».