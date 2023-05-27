В НАТО не пришли к согласию по графику вступления Украины в альянс

По данным агентства, некоторые страны Североатлантического альянса предложили другим членами альянса предоставить Киеву графику вступления Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Накануне в Британии назвали российские ВВС и ВМФ угрозой для Лондона и НАТО. По словам главы штаба британских ВВС Майкла Уигстона, также для Лондона и Североатлантического альянса опасны надводный флот и подлодки России.

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер, в свою очередь, заявил, что конфликт на Украине произошел из-за стремления принять ее в НАТО, передает «Радиоточка НСН».

