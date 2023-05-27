В НАТО не пришли к согласию по графику вступления Украины в альянс
Члены НАТО не достигли согласия по вопросу вступления Украины в альянс, передает агентство ANSA.
По данным агентства, некоторые страны Североатлантического альянса предложили другим членами альянса предоставить Киеву графику вступления Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.
Накануне в Британии назвали российские ВВС и ВМФ угрозой для Лондона и НАТО. По словам главы штаба британских ВВС Майкла Уигстона, также для Лондона и Североатлантического альянса опасны надводный флот и подлодки России.
Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер, в свою очередь, заявил, что конфликт на Украине произошел из-за стремления принять ее в НАТО, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Молдавии рассказала о нежелании народа страны присоединяться к Румынии
- В НАТО не пришли к согласию по графику вступления Украины в альянс
- Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины
- СМИ: вслед за Артемовском Украина может утратить контроль над Часовым Яром
- СМИ: истребители F-16 могут не оправдать ожидания ВСУ из-за уязвимости перед ВС России
- СМИ: трех дезертиров задержали на территории ЛНР
- СМИ: ВСУ столкнутся с трудностями использования западных танков
- СМИ: силовики ищут сбежавших дезертиров в Ростовской области
- Песков: степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет с каждым днем
- Власти Черниговской области изъяли из библиотек порядка 390 тысяч книг на русском языке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru