СМИ: Фон дер Ляйен предложили возглавить НАТО после Столтенберга

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать новым генеральным секретарем НАТО. Об этом пишет Sun, ссылаясь на дипломатический источник.

СМИ: США рассматривают кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО

По данным таблоида, главе ЕК предложили возглавить Североатлантический альянс сразу после ухода нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который оставит должность в конце сентября. Полномочия фон дер Ляйен на посту в Еврокомиссии истекают лишь в следующем году.

Британские источники отмечают, что Лондон может наложить вето на кандидатуру главы ЕК из-за ее «недостаточного» послужного списка на должности главы министерства обороны Германии.

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ФОТО: РИА Новости
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