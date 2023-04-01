СМИ: Фон дер Ляйен предложили возглавить НАТО после Столтенберга
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать новым генеральным секретарем НАТО. Об этом пишет Sun, ссылаясь на дипломатический источник.
По данным таблоида, главе ЕК предложили возглавить Североатлантический альянс сразу после ухода нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который оставит должность в конце сентября. Полномочия фон дер Ляйен на посту в Еврокомиссии истекают лишь в следующем году.
Британские источники отмечают, что Лондон может наложить вето на кандидатуру главы ЕК из-за ее «недостаточного» послужного списка на должности главы министерства обороны Германии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru