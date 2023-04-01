СМИ: Фон дер Ляйен предложили возглавить НАТО после Столтенберга

По данным таблоида, главе ЕК предложили возглавить Североатлантический альянс сразу после ухода нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который оставит должность в конце сентября. Полномочия фон дер Ляйен на посту в Еврокомиссии истекают лишь в следующем году.

Британские источники отмечают, что Лондон может наложить вето на кандидатуру главы ЕК из-за ее «недостаточного» послужного списка на должности главы министерства обороны Германии.

