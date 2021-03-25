В НАТО началась кампания по вакцинации от COVID-19

В штаб-квартире НАТО начали прививать сотрудников от коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Генеральный секретарь ООН Йенс Столтенберг ранее заявил, что проводить кампанию будут медработники из Польши. Он выразил благодарность Польше за поддержку и отметил, что вакцинация поможет "защитить основные функции НАТО".

Агентство со ссылкой на Associated Press (AP) отмечает, что прививать сотрудников альянса будут с использованием 3,5 тысяч доз вакцины AstraZeneca. По имеющимся данным, Польша получила около 1,24 млн доз вакцины AstraZeneca, однако около половины доз не было востребовано.

По информации AP, жители страны отказываются от вакцины AstraZeneca из-за информации в СМИ о возможном появлении тромбов после прививки. Это также признал глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчек.

