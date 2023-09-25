В Нагорном Карабахе на заправке прогремел взрыв
25 сентября 202319:32
На автозаправочной станции в Нагорном Карабахе в понедельник прогремел взрыв, передает Sputnik Армения.
По информации агентства, взрыв произошел в Степанакерте. Есть пострадавшие, однако их число не раскрывается.
Других подробностей происшествия нет. Местные власти пока не комментировали инцидент.
В Армению 24 сентября прибыла первая группа переселенцев из Нагорного Карабаха. Их встретили в центре Международного комитета Красного Креста.
Власти Карабаха 21 сентября капитулировали перед Азербайджаном, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru