В Нагорном Карабахе на заправке прогремел взрыв

По информации агентства, взрыв произошел в Степанакерте. Есть пострадавшие, однако их число не раскрывается.

Других подробностей происшествия нет. Местные власти пока не комментировали инцидент.

В Армению 24 сентября прибыла первая группа переселенцев из Нагорного Карабаха. Их встретили в центре Международного комитета Красного Креста.

Власти Карабаха 21 сентября капитулировали перед Азербайджаном, напоминает «Радиоточка НСН».

