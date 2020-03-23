В Мьянме зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Мьянмы заявило о регистрации первых двух случаев заражения коронавирусом на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди инфицированных двое молодых мужчин, в частности, 26-летний гражданин Мьянмы, вернувшийся из Британии, и 36-летний владелец американской грин-карты, прилетевший из США. Оба были госпитализированы для лечения.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в провинции Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта заявила о пандемии нового вируса.

Ранее доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн выразил мнение, что Россия должна справиться с пандемией коронавируса нового типа к лету.



