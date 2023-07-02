В МВД Польши заявили о дополнительном усилении границы с Белоруссией
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил о дополнительных мерах по усилению границы с Белоруссией. Об этом он написал на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ).
Глава ведомства назвал ситуацию в Белоруссии «напряженной». Каминьский рассказал, что принял решение отправить на границу группу из 500 сотрудников полиции из контртеррористических подразделений.
Он уточнил, что границу охраняют пять тысяч сотрудников Пограничной стражи. Также к дежурству привлекли две тысячи солдат, отметил чиновник.
Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский ранее заявил об усилении границы с Белоруссией из-за нахождения там бойцов частной военной компании «Вагнер», передает «Радиоточка НСН».
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