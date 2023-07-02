В МВД Польши заявили о дополнительном усилении границы с Белоруссией

Глава ведомства назвал ситуацию в Белоруссии «напряженной». Каминьский рассказал, что принял решение отправить на границу группу из 500 сотрудников полиции из контртеррористических подразделений.

Он уточнил, что границу охраняют пять тысяч сотрудников Пограничной стражи. Также к дежурству привлекли две тысячи солдат, отметил чиновник.

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский ранее заявил об усилении границы с Белоруссией из-за нахождения там бойцов частной военной компании «Вагнер», передает «Радиоточка НСН».

