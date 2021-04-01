МВД Грузии: Познер не нарушал законы страны

Российский телеведущий Владимир Познер не нарушал закон об оккупированных территориях, сообщает агентство IPN со ссылкой на министерство иностранных дел Грузии.

Познер сообщил, что находится в безопасности

В ведомстве прокомментировали визит в страну российского журналиста. В МИД отметили, что Познер является гражданином США и прежде не раз бывал в Грузии.

«Упомянутый человек, являющийся гражданином США, не нарушал закон об оккупации. Он уже не раз бывал в Грузию», - сказали в министерстве.

В столице Грузии перед зданием гостиницы, где находится Владимир Познер, между правоохранительными органами и протестующими 31 марта произошли столкновения.

Оппозиционно настроенные участники акции требуют отъезда Познера из Грузии за его позицию по Абхазии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПознерГрузия
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