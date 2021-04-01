МВД Грузии: Познер не нарушал законы страны

В ведомстве прокомментировали визит в страну российского журналиста. В МИД отметили, что Познер является гражданином США и прежде не раз бывал в Грузии.

«Упомянутый человек, являющийся гражданином США, не нарушал закон об оккупации. Он уже не раз бывал в Грузию», - сказали в министерстве.

В столице Грузии перед зданием гостиницы, где находится Владимир Познер, между правоохранительными органами и протестующими 31 марта произошли столкновения.

Оппозиционно настроенные участники акции требуют отъезда Познера из Грузии за его позицию по Абхазии.

