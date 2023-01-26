В Мюнхене прошла демонстрация против поставки немецких танков Украине

Сотни жителей Мюнхена вышли ночью на улицы в знак протеста против поставок ФРГ танков и вооружения Украине, сообщает РИА Новости.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как протестующие собираются на центральной площади города. На плакатах и флагах граждане призывают к миру и выступают против поставки танков Киеву.

Западные страны провоцируют Третью мировую войну, сообщил бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо. Так он отреагировал на сообщения о поставках Украине американских танков Abrams и немецких Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

