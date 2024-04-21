Латвия откажется от преподавания русского языка в школах

Правительство Латвии откажется от изучения русского языка как второго иностранного в школах, сообщило издание Delfi со ссылкой на источник в кабмине республики.

Министр образования Литвы объяснил идею закрытия русских школ интересами учащихся

Отмечается, что речь идет о постепенном отказе. Для этого в учебных заведениях увеличат число учителей, которые смогут преподавать другие языки.

Латвийские школьники изучают английский в качестве первого иностранного. Преподавание второго начинается с конца начальной школы.

Ранее стало известно, что в Литве отложили вопрос закрытия государственных общеобразовательных учреждений с русским языком обучения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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