В Молдавии врач отказался лечить русскую пациентку

Республиканская клиническая больница Молдовы принесла извинения за поведение врача. Руководство учреждения осудило произошедшее, пообещав проанализировать случай в Комиссии по этике клиники.

Отношения Кишинева и Москвы изменились после начала военной операции на Украине, заявил ранее секретарь Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Владимир Кук. По его словам, контакты между странами на высоком уровне практически отсутствуют. Обсуждения ведутся лишь между посольствами и министерствами,

