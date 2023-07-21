В Молдавии врач отказался лечить русскую пациентку

В Молдавии врач отказался принимать пациентку, узнав, что она русская. Видео инцидента опубликовал Sputnik Ближнее зарубежье.

«Мне хочется вытащить "Калашников" и расстрелять вас, поскольку вы для меня враги сразу», — сказал медик.

В Приднестровье заявили о намерении Молдавии разорвать дипотношения с РФ

Республиканская клиническая больница Молдовы принесла извинения за поведение врача. Руководство учреждения осудило произошедшее, пообещав проанализировать случай в Комиссии по этике клиники.

Отношения Кишинева и Москвы изменились после начала военной операции на Украине, заявил ранее секретарь Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Владимир Кук. По его словам, контакты между странами на высоком уровне практически отсутствуют. Обсуждения ведутся лишь между посольствами и министерствами,

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь
ТЕГИ:ВрачиМолдавия

Горячие новости

Все новости

партнеры