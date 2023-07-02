В Молдавии заявили об отсутствии контактов с Россией на высоком уровне

По его словам, контакты между странами на высоком уровне практически отсутствуют. Обсуждения ведутся лишь между посольствами и министерствами, уточнил он.

«Диалог очень сильно сосредоточен на всем, что происходит на Украине», - поделился Кук.

Он отметил, что происходящее на Украине оказало сильное влияние на Молдавию. В республике произошли изменения в экономическом и социальном плане, а также в вопросах безопасности, рассказал представитель ведомства.

Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу обвинил Россию в попытках помешать интеграции республики в Евросоюз, передает «Радиоточка НСН».

