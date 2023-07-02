В Молдавии заявили об отсутствии контактов с Россией на высоком уровне
Отношения Кишинева и Москвы изменились после начала спецоперации на Украине, заявил в эфире Radio Chișinău секретарь Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Владимир Кук.
По его словам, контакты между странами на высоком уровне практически отсутствуют. Обсуждения ведутся лишь между посольствами и министерствами, уточнил он.
«Диалог очень сильно сосредоточен на всем, что происходит на Украине», - поделился Кук.
Он отметил, что происходящее на Украине оказало сильное влияние на Молдавию. В республике произошли изменения в экономическом и социальном плане, а также в вопросах безопасности, рассказал представитель ведомства.
Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу обвинил Россию в попытках помешать интеграции республики в Евросоюз, передает «Радиоточка НСН».
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