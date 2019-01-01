В Молдавии рассказали о поддержке Плахотнюка Соединенными Штатами
Председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» объяснил НСН, почему США могут быть заинтересованы в лидере Демократической партии Владимире Плахотнюке.
Лидер ушедшей в оппозицию Демокрaтической пaртии Молдaвии Владимир Плахотнюк покинул стрaну. Это подтвердилa в субботу пресс-службa пaртии, вместе с тем отметив, что Плахотнюк выехал ненадолго к семье.
После зaявления ДПМ в пятницу об отстaвке прaвительствa Пaвлa Филипa новый премьер Мaйя Сaнду предупредилa, что Плaхотнюк предстaнет перед зaконом, и обвинилa олигaрхa в узурпaции влaсти в стрaне и других преступлениях. Нaкaнуне молдaвские СМИ сообщили, что после уходa в оппозицию из стрaны выехaли Плaхотнюк и приближенные к нему люди.
Председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН предположил несколько сценариев развития политической судьбы лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.
«Есть вероятность, что Плахотнюк может оказаться на скамье подсудимых. Поводов для этого - вагон и маленькая тележка: от попыток государственного переворота и узурпации власти до коррупционных финансовых схем, в которых не он один, но и члены его команды причастны к выводу миллиардов из страны.
С другой стороны, не исключаю, что американцы дали ему гарантии безопасности. Плахотнюк нужен им для того, чтобы держать за горло и блок ACUM и партию социалистов. Потому что и те, и другие понимают – в случае реванша Плахотнюка им не поздоровится», - сделал вывод эксперт.
Игорь Тулянцев считает, что в Молдавии начинается формирование новой модели общественно-политического и экономического устройства страны.
«Однозначно, что первый шаг к деолигирхизации сделан. Сейчас очень важно почистить институты власти от всех щупалец, которые олигархический режим оставил в них за годы правления. Очень важно перезапустить Молдову как политический организм, чтобы у нее появилась новая иммунная система, которая позволит избавиться от вирусов, оставленных олигархическим режимом. То, как будут развиваться события далее, зависит от очень многих факторов. Вопрос в том, насколько едины будут позиции блока ACUM и партии социалистов. Это очень важно», - отметил собеседник НСН.
Ранее Игорь Тулянцев объяснил в эфире НСН, почему нельзя доверять лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку.
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